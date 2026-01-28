Лукас Пакета переходит из «Вест Хэм Юнайтед» в бразильский клуб «Фламенго»

«Вест Хэм Юнайтед» на официальном сайте объявил, что полузащитник Лукас Пакета в ближайшее время присоединится к бразильскому клубу «Фламенго».

«Вест Хэм Юнайтед» подтверждает, что Лукас Пакета получил разрешение на прохождение медицинского осмотра и обсуждение с клубом «Фламенго» условий сотрудничества после того, как была согласована сумма его трансфера.

Лукас ясно дал понять, что по личным и семейным причинам он хочет вернуться домой в Бразилию и начать всё заново после того, как в июле 2025 года с него были сняты обвинения Футбольной ассоциации в неправомерном поведении, рассмотрение которых заняло два года – ситуация, которая принесла ему значительное психологическое напряжение.

Несмотря на все усилия клуба убедить Лукаса остаться, он настоял на своём желании уйти. Поэтому главный тренер и клуб с неохотой согласились удовлетворить его просьбу о трансфере.

Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить наше руководство, игроков, персонал и преданных болельщиков за неизменную и самоотверженную поддержку, которую они оказывали Лукасу на протяжении всего его пребывания в клубе и, в частности, в течение последних двух с половиной лет.

Клуб воздержится от дальнейших комментариев на данный момент», — сказано в сообщении «молотобойцев».