Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Россия заняла девятое место в Европе по расходам на трансферы в 2025 году

Россия заняла девятое место в Европе по расходам на трансферы в 2025 году, потратив $ 243 млн. Клубы Англии стали лидерами по расходам, инвестировав $ 3,82 млрд в трансферы. На втором месте находятся немецкие клубы с расходами $ 1,28 млрд, следом идут итальянские команды с $ 1,2 млрд. Испанские клубы потратили $ 741 млн.

ФИФА сообщила, что в 2025 году английские клубы потратили больше всех в мире на трансферы. Из более чем $ 13 млрд, выплаченных командами по всему миру, $ 3,82 млрд пришлись на клубы АПЛ, Чемпионшипа и других местных лиг.

В десятку европейских стран с наибольшими расходами на трансферы вошли:

1. Англия – $ 3,82 млрд (769 покупок).
2. Германия – $ 1,28 млрд (523).
3. Италия – $ 1,2 млрд (475).
4. Франция – $ 953 млн (518).
5. Испания – $ 741 млн (623).
6. Турция – $ 534 млн (416).
7. Португалия – $ 498 млн (774).
8. Нидерланды – $ 276 млн (304).
9. Россия – $ 243 млн (221).
10. Бельгия – $ 204 млн (408).

