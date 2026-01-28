Скидки
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

УЕФА отклонил просьбу ПАОКа о переносе матча Лиги Европы с «Лионом» из-за гибели фанатов

Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил просьбу греческого клуба ПАОК о переносе матча 8-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА с французским «Лионом». Об этом сообщает Hellas Football в соцсети X. Игра пройдёт в четверг, 29 января, на стадионе «Групама» в Лионе (Франция).

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Не начался
ПАОК
Салоники, Греция
Во вторник, 27 января, микроавтобус с болельщиками ПАОКа попал в аварию. Машина, в которой находились 10 человек, столкнулась с ехавшим навстречу грузовиком на трассе в Румынии по дороге во Францию. Семь человек погибли.

Ранее «Лион» объявил, что в день матча на их стадионе состоится мемориальное мероприятие. МИД Греции поручил греческому посольству в Бухаресте и консульскому отделу оказать всю возможную помощь греческим гражданам и их семьям.

