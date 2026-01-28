Скидки
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Александр Мостовой: Самошников сыграл пару матчей за «Спартак», а потом пропал

Комментарии

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о ситуации крайнего защитника «Спартака» Ильи Самошникова, который якобы покинул сборы красно-белых по причине наличия у него депрессии из-за трагедии в личной жизни.

«Это вечный вопрос — сможет ли футболист заиграть. Когда приходил Самошников, тоже говорили. Он пару матчей сыграл, а потом пропал вообще. Хлусевич — также. Купили Сауся, значит, купили. Что происходит с Самошниковым? Этот вопрос лучше задать ему. Мы откуда знаем?

Я всегда говорил: футболисты — такие же живые люди с такими же огромными проблемами. Может, у кого-то их больше. У них преимущество в том, что финансов намного больше, чем у простого человека. А так-то такие же проблемы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

