Джейми Каррагер раскритиковал трансферы «Ливерпуля»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер вновь подверг критике трансферную политику клуба, акцентировав внимание на шведском нападающем Александере Исаке. По словам Каррагера, «Ливерпулю» следует быть более избирательным в отношении своих трансферных целей. Он считает, что клуб потратил слишком много денег на неудачные приобретения, включая Исака и Флориана Вирца. Об этом сообщает The Athletic.

«Я просто не могу понять, как можно объединить нападающего за £ 125 млн и нападающего за £ 69 млн в одной команде», — приводит слова Каррагера The Athletic.

Статистика Исака в «Ливерпуле» вызывает вопросы: в 16 матчах он забил всего три гола и отдал одну результативную передачу. В данный момент нападающий проходит реабилитацию после серьёзного перелома ноги, полученного в декабре 2025 года в матче с «Тоттенхэмом».

Вирц перешёл в «Ливерпуль» из «Байера» за € 125 млн, но его показатели также оставляют желать лучшего: 30 матчей, четыре гола и семь результативных передач.