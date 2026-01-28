Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джейми Каррагер раскритиковал трансферы «Ливерпуля»

Джейми Каррагер раскритиковал трансферы «Ливерпуля»
Комментарии

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер вновь подверг критике трансферную политику клуба, акцентировав внимание на шведском нападающем Александере Исаке. По словам Каррагера, «Ливерпулю» следует быть более избирательным в отношении своих трансферных целей. Он считает, что клуб потратил слишком много денег на неудачные приобретения, включая Исака и Флориана Вирца. Об этом сообщает The Athletic.

«Я просто не могу понять, как можно объединить нападающего за £ 125 млн и нападающего за £ 69 млн в одной команде», — приводит слова Каррагера The Athletic.

Статистика Исака в «Ливерпуле» вызывает вопросы: в 16 матчах он забил всего три гола и отдал одну результативную передачу. В данный момент нападающий проходит реабилитацию после серьёзного перелома ноги, полученного в декабре 2025 года в матче с «Тоттенхэмом».

Вирц перешёл в «Ливерпуль» из «Байера» за € 125 млн, но его показатели также оставляют желать лучшего: 30 матчей, четыре гола и семь результативных передач.

Материалы по теме
«Ливерпуль» потратил рекордные деньги летом. Но клубу снова необходимы топ-трансферы!
«Ливерпуль» потратил рекордные деньги летом. Но клубу снова необходимы топ-трансферы!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android