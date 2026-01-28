Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Пари НН» Шпилевский подвёл итоги первой части зимних сборов команды

Тренер «Пари НН» Шпилевский подвёл итоги первой части зимних сборов команды
Комментарии

Главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский оценил первую часть подготовки команды к возобновлению сезона Мир РПЛ.

– Первая часть подготовки к возобновлению сезона позади. Как вы оцениваете прошедшие две недели?
– Всегда хочется больше, лучше, продуктивнее. К сожалению, нас немного подвела погода – пришлось две-три тренировки видоизменять, импровизировать, плюс мы не смогли провести товарищеский матч с «Факелом». Это хороший соперник, нам хотелось проверить на практике вещи, которые тренировали, и затем посмотреть, какие корректировки нужно внести. В этом смысле матч был бы для нас полезен, так как мы бы получили материал для анализа, но, увы, не смогли это реализовать.

В остальном – ребята хорошо поработали. Я остался доволен их отношением, хотя не все были в строю с самого начала – Олусегун прибыл с опозданием, затем он получил микротравму и тренировался по индивидуальной программе. А так – футболисты полностью выложились. Сейчас будет время перезагрузиться, ментально переключиться, потому что в последующие две с половиной недели команду ждёт интенсивная работа, будет больше товарищеских матчей, надеюсь, что и погода нас порадует. Будем делать всё, чтобы вернуться в Нижний Новгород в хорошем состоянии, — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородцев.

