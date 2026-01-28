Тренер «Пари НН» Шпилевский подвёл итоги первой части зимних сборов команды

Главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский оценил первую часть подготовки команды к возобновлению сезона Мир РПЛ.

– Первая часть подготовки к возобновлению сезона позади. Как вы оцениваете прошедшие две недели?

– Всегда хочется больше, лучше, продуктивнее. К сожалению, нас немного подвела погода – пришлось две-три тренировки видоизменять, импровизировать, плюс мы не смогли провести товарищеский матч с «Факелом». Это хороший соперник, нам хотелось проверить на практике вещи, которые тренировали, и затем посмотреть, какие корректировки нужно внести. В этом смысле матч был бы для нас полезен, так как мы бы получили материал для анализа, но, увы, не смогли это реализовать.

В остальном – ребята хорошо поработали. Я остался доволен их отношением, хотя не все были в строю с самого начала – Олусегун прибыл с опозданием, затем он получил микротравму и тренировался по индивидуальной программе. А так – футболисты полностью выложились. Сейчас будет время перезагрузиться, ментально переключиться, потому что в последующие две с половиной недели команду ждёт интенсивная работа, будет больше товарищеских матчей, надеюсь, что и погода нас порадует. Будем делать всё, чтобы вернуться в Нижний Новгород в хорошем состоянии, — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородцев.