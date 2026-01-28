Тренер «Пари НН» Шпилевский: первый сбор точно получился полезным

Главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский ответил, на чём его команда делала наибольший акцент в рамках первой части зимних сборов.

– Над чем команда работала больше всего на первом сборе – физической подготовкой, тактикой, прессингом?

– Это базовые навыки. Понятно, что ребята должны быть физически готовыми, чтобы выполнять объём во всех фазах футбола, поэтому подготовку мы пытались миксовать. В первой части тренировок у нас была работа над атлетизмом, где была силовая, скоростная выносливость. Старались отрабатывать прессинг в фазе против мяча, плюс переключения после перехвата. По ходу сбора внедряли больше одну структуру, вторую хотели опробовать в товарищеском матче, но, к сожалению, не получилось. Нельзя сказать, что ребята не готовы или плохо поработали. Первый сбор точно получился полезным, — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари Нижний Новгород».