Главная Футбол Новости

Мостовой: Захаряну нужно разобраться в травмах, вся футбольная жизнь впереди

Мостовой: Захаряну нужно разобраться в травмах, вся футбольная жизнь впереди
Комментарии

Экс-футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался о проблемах полузащитника Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад». В текущем сезоне россиянин принял участие в 12 матчах Ла Лиги, пропустив часть встреч из-за травм.

«Проблемы Захаряна — травмы. Не было бы травм, он бы играл и выходил на поле. Разобраться надо в этом. Здесь ничего страшного нет. Он молодой парень, у него вся футбольная жизнь впереди. Не получится в «Реале Сосьедад», всегда может вернуться в Россию. Если нет, то ещё куда-то. У него есть преимущество: уезжать нужно молодым, потому что всегда есть запасной вариант. Если бы ему сейчас было 30 лет, была бы проблемка.

Сейчас не как раньше — в 30 лет уже закапывали всех, а сейчас в этом возрасте себе можешь сделать карьеру ещё лет на пять-семь. Пригодился бы Захарян «Сельте»? Я не знаю, я не нахожусь в команде. «Сельта» — хорошая команда, там много молодых и хороших ребят. А один из лучших всё равно Аспас, которому 40 лет (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

