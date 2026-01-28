Тренер «Пари НН» Шпилевский ответил на обвинения в отмене товарищеского матча с «Факелом»

Главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский объяснил, по какой причине не состоялся товарищеский матч с «Факелом».

– Если расставить точки на «i», почему не удалось провести матч с «Факелом»? Главная причина – погодные условия?

– Конечно, прежде всего. Ребята тоже выражали свои опасения, и мы должны прислушиваться к их мнению. Понятно, что поле было травмоопасное. Разумеется, хотелось бы сыграть, никто специально матч не отменял. Я последний, кто отказывается от товарищеских матчей. Хочу играть при любых условиях. Это можно понять и по моему поведению на поле: вы никогда не увидите меня в солнцезащитных очках или в дождь под зонтом, потому что я хочу находиться на уровне с футболистами, быть примером для них. Поэтому обвинять, что я отказался играть. При всём уважении, это не так, — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородцев.