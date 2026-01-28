Тренер «Пари НН» Шпилевский: на Боселли очень сильно рассчитываю

Главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский дал комментарий касательно нынешнего состояния нападающего Хуана Боселли на фоне слухов о возможном уходе из команды.

– В каком психологическом состоянии Хуан Боселли? На ваш взгляд, многочисленные слухи о его будущем влияли на него? Вы рассчитываете на Хуана на втором сборе?

– Конечно, сказываются. Ещё когда мы находились в отпуске, предполагал, что Хуан, к сожалению, «Пари НН» покинет. Но чем больше дней проходит, тем больше вероятность, что как минимум он сезон в нашей команде доиграет. Время покажет, но на данный момент я на Боселли очень сильно рассчитываю. Хочется видеть лучшую версию Хуана.

– 20 дней должно хватить, чтобы Боселли подготовился ко второй части сезона на максимуме?

– С первого дня второго сбора он будет тренироваться в общей группе. Да, в занятии, которое было перед планировавшимся контрольным матчем с «Факелом», он участия не принимал. Решили перестраховаться, так как у Хуана была забита мышца. Но это не было повреждением. Так что со 2 февраля Боселли будет в общей группе, — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородцев.