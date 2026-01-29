Скидки
Определились пары стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов – 2025/2026

Комментарии

Определились пары стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Лига чемпионов. Пары стыковых матчей.

«Монако»/«Карабах» — «ПСЖ»/«Ньюкасл»;
«Брюгге»/«Галатасарай» — «Ювентус»/«Атлетико» Мадрид;
«Будё-Глимт»/«Бенфика» — «Реал» Мадрид/«Интер»;
«Боруссия» Дортмунд/«Олимпиакос» — «Аталанта»/«Байер»;
«Карабах»/«Монако» — «Ньюкасл»/«ПСЖ»;
«Галатасарай»/«Брюгге» — «Атлетико» Мадрид/«Ювентус»;
«Бенфика»/«Будё-Глимт» — «Интер»/«Реал» Мадрид;
«Олимпиакос»/«Боруссия» Дортмунд — «Байер»/«Аталанта».

Пары стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов

Фото: Фото: «Чемпионат»

Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 30 января. Церемония начнется в 14:00 мск.

Напомним, стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 17-18 и 24-25 февраля 2026 года. Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
