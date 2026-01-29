Определились пары стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов – 2025/2026

Определились пары стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Лига чемпионов. Пары стыковых матчей.

«Монако»/«Карабах» — «ПСЖ»/«Ньюкасл»;

«Брюгге»/«Галатасарай» — «Ювентус»/«Атлетико» Мадрид;

«Будё-Глимт»/«Бенфика» — «Реал» Мадрид/«Интер»;

«Боруссия» Дортмунд/«Олимпиакос» — «Аталанта»/«Байер»;

Пары стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов Фото: Фото: «Чемпионат»

Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 30 января. Церемония начнется в 14:00 мск.

Напомним, стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 17-18 и 24-25 февраля 2026 года. Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.