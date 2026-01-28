Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» возглавил список клубов с наибольшими трансферными расходами в 2025 году

«Манчестер Сити» возглавил список клубов с наибольшими трансферными расходами в 2025 году
Комментарии

ФИФА опубликовала данные о клубах с наибольшими расходами на трансферы в 2025 году. Лидером по тратам стал «Манчестер Сити». На втором месте расположился «Ливерпуль», а тройку замкнул «Челси». Международная федерация футбола не раскрыла конкретные суммы расходов.

В топ-20 клубов по расходам на трансферы попали следующие команды:

1. «Манчестер Сити», Англия.
2. «Ливерпуль», Англия.
3. «Челси», Англия.
4. «Байер», Германия.
5. «Лейпциг», Германия.
6. «Сандерленд», Англия.
7. «Вулверхэмптон», Англия.
8. «Тоттенхэм», Англия.
9. «Арсенал», Англия.
10. «Ноттингем Форест», Англия.
11. «Комо», Италия.
12. «Милан», Италия.
13. «Реал» Мадрид, Испания.
14. «Страсбург», Франция.
15. «Манчестер Юнайтед», Англия.
16. «Фенербахче», Турция.
17. «Галатасарай», Турция.
18. «Борнмут», Англия.
19. «Ньюкасл», Англия.
20. «Марсель», Франция.

Материалы по теме
The Telegraph сообщил вероятную причину спада «Манчестер Сити» в начале 2026 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android