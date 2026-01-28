«Манчестер Сити» возглавил список клубов с наибольшими трансферными расходами в 2025 году

ФИФА опубликовала данные о клубах с наибольшими расходами на трансферы в 2025 году. Лидером по тратам стал «Манчестер Сити». На втором месте расположился «Ливерпуль», а тройку замкнул «Челси». Международная федерация футбола не раскрыла конкретные суммы расходов.

В топ-20 клубов по расходам на трансферы попали следующие команды:

1. «Манчестер Сити», Англия.

2. «Ливерпуль», Англия.

3. «Челси», Англия.

4. «Байер», Германия.

5. «Лейпциг», Германия.

6. «Сандерленд», Англия.

7. «Вулверхэмптон», Англия.

8. «Тоттенхэм», Англия.

9. «Арсенал», Англия.

10. «Ноттингем Форест», Англия.

11. «Комо», Италия.

12. «Милан», Италия.

13. «Реал» Мадрид, Испания.

14. «Страсбург», Франция.

15. «Манчестер Юнайтед», Англия.

16. «Фенербахче», Турция.

17. «Галатасарай», Турция.

18. «Борнмут», Англия.

19. «Ньюкасл», Англия.

20. «Марсель», Франция.