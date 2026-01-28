Тренер «Пари НН» Шпилевский рассказал, как старается сплотить команду

Главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский рассказал, каким образом он старается сплотить футболистов команды.

– Перед началом сборов вы говорили, что одна из целей – сплотить команду. На ваш взгляд, как идёт этот процесс?

– Я думаю, что любой сбор способствует этому, так как футболисты проводят время друг с другом практически 24/7. У нас не только тренировки, но и собрания, мы обедаем и ужинам вместе. Причём каждый раз мы стараемся рассадить ребят за столы по-разному, чтобы они вели диалог. Понятно, что кто-то с кем-то больше общается, кто-то меньше – это неизбежно, но тем не менее. Для нас важно донести, что футбол – командный вид спорта и что во второй половине сезона мы будем играть в одной форме, будем биться друг за друга. Поэтому нужно партнёра по команде понимать, доверять ему. На первом сборе у нас было несколько тимбилдингов. В том числе вопрос доверия на них был одним из самых главных, — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородцев.