Рахим Стерлинг опубликовал сообщение после ухода из «Челси»

Полузащитник Рахим Стерлинг опубликовал сообщение в соцсети после расторжения контракта с «Челси». Сегодня клуб подтвердил, что соглашение с 31-летним футболистом прекращено по обоюдному согласию. В текущем сезоне Стерлинг не выходил на поле ни разу, тренируясь отдельно от основной команды.

«Всё внимание к будущему. Бог велик», — говорится в сообщении футболиста.

Стерлинг подписал контракт с «Челси» летом 2022 года. В прошлом сезоне он играл за «Арсенал» на правах аренды. «Челси» ранее на своём официальном сайте объявил о завершении контракта с полузащитником.

Договор с лондонским клубом действовал до июня 2027 года. За время пребывания в «Челси» Рахим Стерлинг принял участие в 81 матче, в которых забил 19 голов и сделал 15 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в € 5 млн.