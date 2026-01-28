Скидки
Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
23:00 Мск
Дуглас Луис на правах аренды перешёл из «Ювентуса» в «Астон Виллу»

Комментарии

«Астон Вилла» на официальном сайте объявила об аренде полузащитника «Ювентуса» Дугласа Луиса, который в первой части текущего сезона выступал за «Ноттингем Форест».

Футболист будет выступать за команду из Бирмингема до конца нынешнего сезона. Стоит отметить, что с 2019 по 2024 год бразилец уже играл за «львов», проведя за команду 204 матча, в которых он забил 22 гола и отдал 24 голевые передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Дугласа Луиса составляет € 25 млн. В послужном списке игрока также есть «Жирона» и «Васко да Гама».

На данный момент «Астон Вилла» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ.

