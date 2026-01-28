Скидки
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Ньюкаслом»

Комментарии

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в стартовый состав своей команды на заключительный матч общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом». Сафонов выйдет на поле впервые после полученной в декабре травмы.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
1-й тайм
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Витинья – 8'    

26-летний Сафонов получил травму 17 декабря в финальном матче Межконтинентального кубка с «Фламенго», в котором он отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти. Россиянин получил повреждение после одного из ударов, доиграл матч, но после этого на поле не выходил.

В нынешнем сезоне на его счету участие в четырёх матчах, в которых он пропустил три мяча и дважды сыграл «на ноль».

«ПСЖ» в таблице Лиги чемпионов занимает шестое место, набрав в семи матчах 13 очков. Напрямую в 1/8 финала выходят первые восемь команд.

