Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Просто забил на всё». Корнеев — о возможном бесплатном уходе Бонгонда из «Спартака»

«Просто забил на всё». Корнеев — о возможном бесплатном уходе Бонгонда из «Спартака»
Комментарии

Экс-футболист ЦСКА Игорь Корнеев прокомментировал новости о том, что московский «Спартак» может бесплатно отпустить вингера Тео Бонгонда в зимнее трансферное окно. Контракт футболиста сборной ДР Конго с красно-белыми истекает летом 2026 года.

«Здесь мы видим перенасыщение. У «Спартака» очень много вингеров, просто необоснованно много: Салари, Бонгонда, Маркиньос, Гарсия — это точно вингер, а не центральный нападающий. Как следствие, Бонгонда, который ярко начал, в определённый момент просто «забил» на всё это, как это бывает.

Думает: «Не рассчитывайте на меня, сейчас поживу прекрасно в Москве». Такое происходит. На данный момент его голова уже не со «Спартаком», потому что есть некий путь невозврата. Его, конечно, лучше отпустить, но не бесплатно, а получить за него какие‑то деньги», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Новичок «Спартака», форварды для «Зенита» и «Ювентуса». Трансферы и слухи дня
Новичок «Спартака», форварды для «Зенита» и «Ювентуса». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android