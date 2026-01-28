«Просто забил на всё». Корнеев — о возможном бесплатном уходе Бонгонда из «Спартака»

Экс-футболист ЦСКА Игорь Корнеев прокомментировал новости о том, что московский «Спартак» может бесплатно отпустить вингера Тео Бонгонда в зимнее трансферное окно. Контракт футболиста сборной ДР Конго с красно-белыми истекает летом 2026 года.

«Здесь мы видим перенасыщение. У «Спартака» очень много вингеров, просто необоснованно много: Салари, Бонгонда, Маркиньос, Гарсия — это точно вингер, а не центральный нападающий. Как следствие, Бонгонда, который ярко начал, в определённый момент просто «забил» на всё это, как это бывает.

Думает: «Не рассчитывайте на меня, сейчас поживу прекрасно в Москве». Такое происходит. На данный момент его голова уже не со «Спартаком», потому что есть некий путь невозврата. Его, конечно, лучше отпустить, но не бесплатно, а получить за него какие‑то деньги», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».