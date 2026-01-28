IFFHS опубликовала сборную лучших европейских футболистов за 2025 год

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) объявила символическую сборную лучших футболистов из Европы за 2025 год.

Символическая сборная 2025 года по версии IFFHS:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»/«ПСЖ», Италия);

Защитники: Вильям Салиба («Арсенал», Франция), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия);

Полузащитники: Витинья («ПСЖ», Португалия), Педри («Барселона», Испания), Ламин Ямаль («Барселона», Испания);

Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид, Франция), Гарри Кейн («Бавария», Англия), Усман Дембеле («ПСЖ», Франция).