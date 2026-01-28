Скидки
23:00 Мск
Бензема хочет пропустить матч «Аль-Иттихада» с «Аль-Фатехом» из-за контракта — Джейкобс

Комментарии

Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема может не сыграть в следующем матче своей команды. 29 января клуб проведёт выездную встречу с «Аль-Фатехом» в рамках 19-го тура саудовской Про-Лиги. Причиной возможного отсутствия игрока на поле стали проблемы с новым контрактом. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 19-й тур
29 января 2026, четверг. 18:00 МСК
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Не начался
Аль-Иттихад
Джидда
По информации источника, 38-летний нападающий недоволен предложением по соглашению и сообщил руководству клуба о своём намерении пропустить встречу. Бензема лично попросил не выходить на поле в предстоящем матче. Переговоры между игроком и «Аль-Иттихадом» не привели к результату, что стало основной причиной решения форварда.

Действующий контракт Бензема с клубом истекает 30 июня. В текущем сезоне нападающий провёл 21 матч за «Аль-Иттихад» и забил 16 голов. На данный момент команда занимает шестое место в таблице с 30 очками после 17 сыгранных игр.

