Экс-игрок «Челси» Стерлинг может продолжить карьеру в Италии — Хоукинс

Бывший футболист «Челси» Рахим Стерлинг заинтересовал «Наполи». Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в социальной сети X.

По данным источника, неаполитанцы уже контактировали с представителями игрока, однако другие клубы тоже намерены подписать англичанина.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист не провёл ни одного матча за «Челси», он тренировался отдельно от основной команды. Договор игрока с лондонским клубом действовал до июня 2027 года. В прошлом сезоне Рахим играл в аренде в «Арсенале». В послужном списке Стерлинга также есть «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Футболист четыре раза становился чемпионом Англии, брал Кубок страны, пять раз — Кубок лиги, а также национальный Суперкубок.