Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Акрона» Тедеев высказался о влиянии Дзюбы на команду

Тренер «Акрона» Тедеев высказался о влиянии Дзюбы на команду
Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о влиянии нападающего тольяттинцев Артёма Дзюбы на команду. 37-летний футболист выступает за клуб с сентября 2024 года.

«Без Артёма трудно с точки зрения ментальности. Безусловно, это тот человек, который может в нужный момент зарядить абсолютно любого футболиста во время матча, который знает, как себя вести с соперником, который знает, как вести себя везде, особенно в самый тяжёлый момент игры.

Конечно, такого игрока, я уверен, не хватает сегодня любой абсолютно команде в нашей стране. Это моё сугубо личное мнение», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Дзюба наказал Акинфеева за ошибку. А ЦСКА ответил идеальным ударом Мойзеса со штрафного
Дзюба наказал Акинфеева за ошибку. А ЦСКА ответил идеальным ударом Мойзеса со штрафного
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android