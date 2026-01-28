Тренер «Акрона» Тедеев высказался о влиянии Дзюбы на команду

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о влиянии нападающего тольяттинцев Артёма Дзюбы на команду. 37-летний футболист выступает за клуб с сентября 2024 года.

«Без Артёма трудно с точки зрения ментальности. Безусловно, это тот человек, который может в нужный момент зарядить абсолютно любого футболиста во время матча, который знает, как себя вести с соперником, который знает, как вести себя везде, особенно в самый тяжёлый момент игры.

Конечно, такого игрока, я уверен, не хватает сегодня любой абсолютно команде в нашей стране. Это моё сугубо личное мнение», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».