Пари Сен-Жермен — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
«Атлетико» сыграет в Лиге чемпионов без Гризманна впервые за пять лет

«Атлетико» сыграет в Лиге чемпионов без Гризманна впервые за пять лет
Комментарии

Мадридский «Атлетико» в матче 8-го тура Лиги чемпионов с норвежским клубом «Будё-Глимт» выйдет на поле без нападающего Антуана Гризманна. Это произойдёт впервые с 3 ноября 2021 года, когда «Атлетико» встречался с «Ливерпулем». Таким образом, завершится серия из 39 матчей в Лиге чемпионов, в которых французский форвард был неизменным игроком под руководством Диего Симеоне. Об этом сообщает StatsFoot.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
1-й тайм
1 : 0
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Сёрлот – 15'    

На данный момент «Атлетико» занимает 12-е место с 13 очками после семи туров общего этапа Лиги чемпионов.

Матч заключительного тура Лиги чемпионов УЕФА между «Атлетико» и «Будё-Глимт» пройдёт сегодня на стадионе «Сивитас Метрополитано». Начало встречи — в 23:00 мск.

