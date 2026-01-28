«Атлетико» сыграет в Лиге чемпионов без Гризманна впервые за пять лет

Мадридский «Атлетико» в матче 8-го тура Лиги чемпионов с норвежским клубом «Будё-Глимт» выйдет на поле без нападающего Антуана Гризманна. Это произойдёт впервые с 3 ноября 2021 года, когда «Атлетико» встречался с «Ливерпулем». Таким образом, завершится серия из 39 матчей в Лиге чемпионов, в которых французский форвард был неизменным игроком под руководством Диего Симеоне. Об этом сообщает StatsFoot.

На данный момент «Атлетико» занимает 12-е место с 13 очками после семи туров общего этапа Лиги чемпионов.

Матч заключительного тура Лиги чемпионов УЕФА между «Атлетико» и «Будё-Глимт» пройдёт сегодня на стадионе «Сивитас Метрополитано». Начало встречи — в 23:00 мск.