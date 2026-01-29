Скидки
Результаты матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 28 января

Комментарии

В среду, 28 января, состоялись 18 матчей заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 28 января:

«Аякс» – «Олимпиакос» — 1:2;
«Пафос» – «Славия» Прага — 4:1;
«Атлетик» Бильбао – «Спортинг» — 2:3;
«Атлетико» Мадрид – «Будё-Глимт» — 1:2;
«Брюгге» – «Марсель» — 3:0;
«Монако» – «Ювентус» — 0:0;
«Арсенал» – «Кайрат» — 3:2;
«Айнтрахт» Франкфурт – «Тоттенхэм Хотспур» — 0:2;
«Байер» – «Вильярреал» — 3:0;
«Юнион» – «Аталанта» — 1:0;
«Манчестер Сити» – «Галатасарай» — 2:0;
«Ливерпуль» – «Карабах» — 6:0;
«Барселона» – «Копенгаген» — 4:1;
«ПСЖ» – «Ньюкасл Юнайтед» — 1:1;
«Боруссия» Дортмунд – «Интер» — 0:2;
«Наполи» – «Челси»- 2:3;
«Бенфика» – «Реал» Мадрид — 4:2;
ПСВ Эйндховен – «Бавария» — 1:2.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

