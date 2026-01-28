Экс-защитник «ПСЖ» Менди высказался об игре Сергея Семака за французский клуб

Бывший защитник «Пари Сен-Жермен» Бернар Менди поделился воспоминаниями об игре за парижский клуб вместе с нынешним главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, отвечая на вопрос о российском голкипере команды Матвее Сафонове.
— Вы помните, до Сафонова за «ПСЖ» выступал ещё один российский игрок, назовите его?
— Да, Сергей Семак.
— Вы играли вместе, прямо сейчас он тренирует «Зенит». Помните, каким он был партнёром?
— Это было очень давно. Помню, что это очень качественный игрок. Он был очень важен на поле. Был одним из лучших. Он был очень крутым парнем, и я очень рад видеть его сейчас тренером. Потому что он действительно хорошо работает. Было очень приятно проводить с ним время в Париже.
— Помните, может, он каким-то российским словам вас учил?
— Извините, ребята, только ругательства, так что не могу.
— Можете передать ему привет.
— Мой друг, люблю тебя, — сказал Менди в интервью Okko.
- 28 января 2026
