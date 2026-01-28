«Это может сильно навредить ему в будущем». Деку — о трансфере Дро Фернандеса в «ПСЖ»

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал переход Дро Фернандеса из каталонского клуба в «ПСЖ».

«Не нужно раздувать из ухода Дро большую проблему. Он был всего лишь одним из игроков в основной команде. Но если он продолжит торопить свою карьеру, это может сильно навредить ему в будущем.

«ПСЖ» не влиял на решение Дро. Это было его собственное решение уйти. У нас хорошие отношения с «ПСЖ», и мы вели переговоры напрямую с ними, они не активировали пункт о выкупе его контракта», – приводит слова Деку Sport.es со ссылкой на TNT Sports Brasil.

18-летний испанский футболист подписал контракт с французским клубом до 2030 года. Игрок будет выступать за парижан под 27-м номером.

Фернандес прошёл все стадии академии «Барселоны» и в 2025 году добрался до основной команды. В текущем сезоне на его счету пять матчей за сине-гранатовых, в которых он отметился одной результативной передачей.