Расписание стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов – 2025/2026

Завершился общий этап Лиги чемпионов сезона-2025/2026. По его итогам определились восемь пар в стыковых матчах плей-офф турнира. Первые встречи команд состоятся 17 и 18 февраля. Ответные матчи пройдут 24 и 25 февраля 2026 года.

«Монако»/«Карабах» — «ПСЖ»/«Ньюкасл»;

«Брюгге»/«Галатасарай» — «Ювентус»/«Атлетико» Мадрид;

«Будё-Глимт»/«Бенфика» — «Реал» Мадрид/«Интер»;

«Боруссия» Дортмунд/«Олимпиакос» — «Аталанта»/«Байер»;

«Карабах»/«Монако» — «Ньюкасл»/«ПСЖ»;

«Галатасарай»/«Брюгге» — «Атлетико» Мадрид/«Ювентус»;

«Бенфика»/«Будё-Глимт» — «Интер»/«Реал» Мадрид;

«Олимпиакос»/«Боруссия» Дортмунд — «Байер»/«Аталанта».

Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 30 января. Церемония начнется в 14:00 мск.

Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.