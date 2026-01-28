«Бенфика» — «Реал»: Килиан Мбаппе забил головой на 30-й минуте

В эти минуты проходит матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между португальской «Бенфикой» и испанским «Реалом». Команды играют на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Давиде Масса (Империя, Италия). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «сливочных». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 30-й минуте форвард «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт ударом головой. Ранее, на 16-й минуте, Масса назначил пенальти в ворота мадридцев за фол полузащитника Джуда Беллингема, однако решение было изменено после вмешательства VAR.

«Реал» занимает третье место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. В активе «Королевского клуба» 15 очков в семи матчах. «Бенфика» располагается на 29-м месте из 36 возможных вне зоны квалификации в плей-офф. У команды шесть набранных очков.