Игрок «Ливерпуля» Фримпонг из-за травмы заменён на четвёртой минуте матча ЛЧ с «Карабахом»

В эти минуты идёт матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором «Ливерпуль» играет с «Карабахом». На четвёртой минуте встречи мерсисайдцы заменили защитника Джереми Фримпонга из-за повреждения.

В одном из эпизодов матча футболист прилёг на газон, держась за область подколенного сухожилия, продолжить игру он не смог, вместо него на поле вышел Ватару Эндо.

На данный момент «Ливерпуль» с 15 очками располагается на четвёртой строчке в сводной таблице Лиги чемпионов. Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.