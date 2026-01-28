«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Джо Уиллок сравнял счёт в концовке первого тайма, забив Сафонову

В эти минуты идёт матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «ПСЖ» и «Ньюкасл». Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич (Марибор, Словения). На данный момент счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хавбек «Ньюкасла» Джо Уиллок сравнял счёт в матче в добавленное к первому тайму время. Ранее Хвича Кварацхелия получил травму и покинул поле на 21-й минуте встречи, его заменил Дезире Дуэ. Полузащитник Витинья открыл счёт на восьмой минуте. Нападающий Усман Дембеле не реализовал 11-метровый удар на четвёртой минуте встречи.

Перед этой игрой «ПСЖ» с 13 очками находится на шестом месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, «Ньюкасл» также с 13 очками располагается на седьмой строчке.

В минувшем туре французская команда уступила «Спортингу» со счётом 1:2, а английский клуб выиграл у ПСВ со счётом 3:0.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.