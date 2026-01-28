Мбаппе побил рекорд Криштиану Роналду по голам в Лиге чемпионов на групповом/общем этапе

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе побил рекорд португальского нападающего Криштиану Роналду по количеству голов на общем/групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, отличившись в матче 8-го тура с «Бенфикой». Команды играют в эти минуты на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Давиде Масса (Империя, Италия). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «сливочных». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Француз забил головой на 30-й минуте. Таким образом, на счету Мбаппе теперь 12 забитых мячей в общем этапе Лиги чемпионов — 2025/2026. Ранее рекорд принадлежал экс-форварду «Реала» Криштиану Роналду, который забил 11 голов в сезоне-2015/2016.

«Реал» занимает третье место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. В активе «Королевского клуба» 15 очков в семи матчах. «Бенфика» располагается на 29-м месте из 36 возможных вне зоны квалификации в плей-офф. У команды шесть набранных очков.