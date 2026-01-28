Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе побил рекорд Криштиану Роналду по голам в Лиге чемпионов на групповом/общем этапе

Мбаппе побил рекорд Криштиану Роналду по голам в Лиге чемпионов на групповом/общем этапе
Комментарии

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе побил рекорд португальского нападающего Криштиану Роналду по количеству голов на общем/групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, отличившись в матче 8-го тура с «Бенфикой». Команды играют в эти минуты на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Давиде Масса (Империя, Италия). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «сливочных». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
2-й тайм
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30'     1:1 Шельдеруп – 36'     2:1 Павлидис – 45+5'     3:1 Шельдеруп – 54'     3:2 Мбаппе – 58'    
Удаления: нет / Асенсио – 90+2'

Француз забил головой на 30-й минуте. Таким образом, на счету Мбаппе теперь 12 забитых мячей в общем этапе Лиги чемпионов — 2025/2026. Ранее рекорд принадлежал экс-форварду «Реала» Криштиану Роналду, который забил 11 голов в сезоне-2015/2016.

«Реал» занимает третье место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. В активе «Королевского клуба» 15 очков в семи матчах. «Бенфика» располагается на 29-м месте из 36 возможных вне зоны квалификации в плей-офф. У команды шесть набранных очков.

Материалы по теме
Триллер «Реала» в гостях у Моуринью! «Бенфика» устраивает камбэк, но соперник давит! LIVE
Live
Триллер «Реала» в гостях у Моуринью! «Бенфика» устраивает камбэк, но соперник давит! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android