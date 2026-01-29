Скидки
Лига чемпионов — 2025/2026: команды, вылетевшие из турнира после общего этапа

Окончен общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, по его итогам определились команды, покинувшие турнир на данной стадии.

В сводной таблице Лиги чемпионов места с 25-го по 36-е заняли «Марсель», «Пафос», «Юнион», ПСВ Эйндховен, «Атлетик» Бильбао, «Наполи», «Копенгаген», «Аякс», «Айнтрахт», «Славия», «Вильярреал» и «Кайрат».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем турнира является «Пари Сен-Жермен», обыгравший в финале того розыгрыша команда со счётом 5:0 разгромила миланский «Интер».

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
