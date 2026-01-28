«Наполи» — «Челси»: Расмус Хойлунд вывел вперёд неаполитанцев на 43-й минуте

В эти минуты идёт матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Наполи» и «Челси». Игра проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступает Клеман Тюрпен из Франции. Счёт в игре 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нападающий Расмус Хойлунд на 43-й минуте вывел вперёд хозяев поля. Ранее счёт в матче открыл полузащитник гостей Энцо Фернандес на 19-й минуте, реализовав пенальти. Полузащитник «Наполи» Антонио Вергара сравнял счёт на 33-й минуте.

В минувшем туре «Наполи» сыграл вничью с «Копенгагеном» (1:1), а «Челси» победил «Пафос» (1:0).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.