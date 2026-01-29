«Арсенал» победил «Кайрат», набрав 24 из 24 очков на общем этапе Лиги чемпионов

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играли лондонский «Арсенал» и «Кайрат» из Алма-Аты. Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали лондонцы. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Урс Шнидер (Швейцария).

На второй минуте Виктор Дьёкереш открыл счёт в этой игре и вывел лондонцев вперёд. На седьмой минуте Жоржинью реализовал пенальти и сравнял счёт. На 16-й минуте Кай Хаверц вернул «канонирам» преимущество. На 38-й минуте Габриэл Мартинелли забил третий мяч английской команды. Рикардиньона на 90+4-й минуте забил второй мяч гостей.

«Арсенал» с 24 очками занял первое место в сводной таблице Лиги чемпионов, ранее лондонцы досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира. «Кайрат» с одним очком замкнул таблицу и покинет турнир после этой игры.