«Зенит» объявил о покупке нападающего «Ред Булл Брагантино» Джона Джона

Санкт-петербургский «Зенит» на официальном сайте объявил о приобретении у «Ред Булл Брагантино» прав на бразильского нападающего Джона Джона.

Срок действия трудового договора футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031. В общей сложности Джон Джон провёл за свою предыдущую команду 76 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 14 голевых передач.

«Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. От лидирующего «Краснодара» сине-бело-голубые отстают на одно очко. В 19-м туре РПЛ, который станет первым после возобновления сезона, «Зенит» сыграет с «Балтикой».