Пари Сен-Жермен — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Наполи» — «Челси»: Жоао Педро сравнял счёт на 61-й минуте

«Наполи» — «Челси»: Жоао Педро сравнял счёт на 61-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Наполи» и «Челси». Игра проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступает Клеман Тюрпен из Франции. Счёт в игре 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
2 : 3
Челси
Лондон, Англия
0:1 Фернандес – 19'     1:1 Вергара – 33'     2:1 Хойлунд – 43'     2:2 Педро – 61'     2:3 Педро – 82'    

Форвард лондонцев Жоао Педро восстановил равенство на 61-й минуте. Ранее счёт в матче открыл полузащитник гостей Энцо Фернандес на 19-й минуте, реализовав пенальти. Полузащитник «Наполи» Антонио Вергара сравнял счёт на 33-й минуте. Нападающий Расмус Хойлунд на 43-й минуте вывел вперёд хозяев поля.

В минувшем туре «Наполи» сыграл вничью с «Копенгагеном» (1:1), а «Челси» победил «Пафос» (1:0).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Все новости RSS

