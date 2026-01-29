«ПСЖ» и «Ньюкасл» сыграли вничью в заключительном туре общего этапа ЛЧ

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «ПСЖ» и «Ньюкасл». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич (Марибор, Словения). Матч закончился со счётом 1:1.

Нападающий Усман Дембеле не реализовал 11-метровый удар на четвёртой минуте встречи. Полузащитник Витинья открыл счёт на восьмой минуте. Хвича Кварацхелия получил травму и покинул поле на 21-й минуте встречи, его заменил Дезире Дуэ. Хавбек «Ньюкасла» Джо Уиллок сравнял счёт в матче в добавленное к первому тайму время.

«ПСЖ» с 14 очками занял 11-е место в сводной таблице Лиги чемпионов и сыграет в стыковых матчах турнира. «Ньюкасл» с 14 очками расположился на 12-й строчке и также сыграет в стыковых матчах.

Стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 17-18 и 24-25 февраля 2026 года. Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.