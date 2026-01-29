Корнеев: «Бешикташ» предлагает за Монтеса € 7 млн? Я бы отправил его туда на велосипеде

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев высказался о желании турецкого «Бешикташа» приобрести защитника железнодорожников Сесара Монтеса. Ранее интерес к мексиканцу со стороны клуба турецкой Суперлиги подтвердил агент игрока Луис Азнар.

— Кто нужен «Локомотиву»? На какие позиции?

— В смысле нужен? Насколько я понимаю, сейчас у «Локомотива» нет бюджета. Кто им нужен? Никто. Скорее всего, будут искать варианты на российском рынке. Думаю, речь точно не пойдёт об иностранцах. Плюс я слышал, что за Монтеса предлагают € 7 млн. Я бы уже отправил его туда хоть на велосипеде.

— Даже учитывая отсутствие денег на трансферы?

— Если ты получаешь € 7 млн, их можно реинвестировать в более интересного игрока с перспективой на будущее. Сказать парню спасибо за всё — и за хорошее, и за плохое. Мне кажется, это точно стоит сделать. Но руководству виднее, — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».