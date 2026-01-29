Мохамед Салах обогнал Златана Ибрагимовича и сравнялся с Ди Стефано по голам в ЛЧ

Фланговый нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол на 50-й минуте матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Карабахом». На данный момент счёт в матче 4:0. Тем самым форвард сборной Египта обогнал по голам в европейском турнире Златана Ибрагимовича и сравнялся с Альфредо Ди Стефано.

В 95 матчах Лиги чемпионов Салах отличился 49-й раз. Столько же у легендарного нападающего мадридского «Реала» Ди Стефано.

На данный момент «Ливерпуль» с 18 очками располагается на третьей строчке в сводной таблице Лиги чемпионов. Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.