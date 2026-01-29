Мохамед Салах обогнал Златана Ибрагимовича и сравнялся с Ди Стефано по голам в ЛЧ
Поделиться
Фланговый нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол на 50-й минуте матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Карабахом». На данный момент счёт в матче 4:0. Тем самым форвард сборной Египта обогнал по голам в европейском турнире Златана Ибрагимовича и сравнялся с Альфредо Ди Стефано.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
6 : 0
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Мак Аллистер – 15' 2:0 Вирц – 21' 3:0 Салах – 50' 4:0 Экитике – 57' 5:0 Мак Аллистер – 61' 6:0 Кьеза – 90'
В 95 матчах Лиги чемпионов Салах отличился 49-й раз. Столько же у легендарного нападающего мадридского «Реала» Ди Стефано.
На данный момент «Ливерпуль» с 18 очками располагается на третьей строчке в сводной таблице Лиги чемпионов. Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 января 2026
-
00:58
-
00:58
-
00:58
-
00:57
-
00:57
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:42
-
00:32
-
00:28
-
00:26
-
00:21
-
00:21
-
00:19
-
00:10
- 28 января 2026
-
23:52
-
23:51
-
23:45
-
23:44
-
23:44
-
23:39
-
23:39
-
23:34
-
23:33
-
23:33
-
23:26
-
23:20
-
23:20
-
23:19
-
23:17
-
23:10
-
23:09
-
23:08