Джон Джон: с большой радостью принял решение перейти в «Зенит»

Комментарии

Новый нападающий «Зенита» Джон Джон дал комментарий касательно своего перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

Джон Джон, рады приветствовать вас в «Зените»! Для начала скажите, как нам лучше обращаться к вам? Джон, Джон Джон, Джонатан?
— Спасибо, я счастлив быть здесь! Пожалуйста, называйте меня Джон Джон.

— Как появилось это имя?
— Оно появилось ещё в моём детстве — так всегда называли меня отец и мои друзья. Поэтому с самых юных лет привык к такому обращению.

— Расскажите, как принималось решение о переходе? Что вы знали о нашем клубе, с кем советовались?
— С большой радостью принял это решение — это то, чего мне хотелось уже давно! Знаю, что «Зенит» — главный клуб России, и стать частью такого гранда не только российского, но и мирового футбола — счастье для меня. С нетерпением жду момента, чтобы скорее выйти на поле и помочь моей новой команде.

— С кем из бразильцев «Зенита» вы знакомы ближе всего?
— С Педро. Он защищал цвета «Коринтианса», моего самого принципиального соперника из Сан-Паулу, ведь я играл за «Палмейрас». Мы общались перед переходом, он очень помог мне и, уверен, ещё поможет в адаптации в России, — приводит слова Джона Джона официальный сайт клуба с берегов Невы.

