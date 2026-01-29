Скидки
23:00 Мск
Футбол Новости

«Бенфика» — «Реал»: Мбаппе оформил дубль на 58-й минуте

Комментарии

В эти минуты проходит матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между португальской «Бенфикой» и испанским «Реалом». Команды играют на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Давиде Масса (Империя, Италия). На момент написания новости счёт 3:2 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
2-й тайм
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30'     1:1 Шельдеруп – 36'     2:1 Павлидис – 45+5'     3:1 Шельдеруп – 54'     3:2 Мбаппе – 58'    
Удаления: нет / Асенсио – 90+2'

На 58-й минуте форвард мадридцев Килиан Мбаппе сократил отставание в счёте.

Ранее, на 16-й минуте, Масса назначил пенальти в ворота мадридцев за фол полузащитника Джуда Беллингема, однако решение было изменено после вмешательства VAR. На 30-й минуте Мбаппе открыл счёт ударом головой. На 36-й минуте вингер Андреас Шельдеруп восстановил равенство в счёте. На 45+6-й минуте нападающий Вангелис Павлидис вывел «Бенфику» вперёд ударом с пенальти. На 54-й минуте Шельдеруп оформил дубль.

«Реал» занимает третье место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. В активе «Королевского клуба» 15 очков в семи матчах. «Бенфика» располагается на 29-м месте из 36 возможных вне зоны квалификации в плей-офф. У команды шесть набранных очков.

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
