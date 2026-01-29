Скидки
Пари Сен-Жермен — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Футбол Новости

Стало известно, под каким номером Джон Джон будет выступать за «Зенит»

Комментарии

Новый нападающий «Зенита» Джон Джон рассказал о своих сильных качествах и целях в новой команде, а также ответил, под каким номером будет выступать за сине-бело-голубых.

— В чём, как считаете, ваши сильные стороны?
— Думаю, болельщики скоро узнают, в чём именно я силён. У меня много разных качеств, хорошее видение поля, но пусть моя игра расскажет всё сама за себя. Обещаю, она обрадует вас!

— Какие цели ставите перед собой в «Зените»?
— Такие же, какие всегда стоят перед клубом-грандом, которым является «Зенит» — каждый раз становиться сильнее и завоёвывать все возможные титулы.

— Уже выбрали себе игровой номер? И почему именно его?
— Да, выбрал номер 14, с недавних пор он многое для меня значит — с того момента, как 14-го числа родилась моя дочь. Поэтому я буду носить этот номер на спине с большой нежностью и стараться, чтобы он принёс мне много радости, — приводит слова Джона Джона официальный сайт клуба с берегов Невы.

Комментарии
