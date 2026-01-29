Скидки
Главная Футбол Новости

Вратарь «Бенфики» Трубин забил гол в ворота мадридского «Реала» на 90+8-й минуте встречи

Вратарь «Бенфики» Трубин забил гол в ворота мадридского «Реала» на 90+8-й минуте встречи
Комментарии

Украинский вратарь португальской «Бенфики» Анатолий Трубин отличился забитым мячом в компенсированное время второго тайма матча с мадридским «Реалом» в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча завершилась победой португальской команды со счётом 4:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30'     1:1 Шельдеруп – 36'     2:1 Павлидис – 45+5'     3:1 Шельдеруп – 54'     3:2 Мбаппе – 58'     4:2 Трубин – 90+8'    
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'

В концовке матча лиссабонцы отправились разыгрывать опасный штрафной удар. Подачу со штрафного с правого фланга исполнил форвард «орлов» Фредрик Эурснес, а голкипер Трубин, пришедший на решающий «стандарт», головой послал мяч в дальний угол. Данный мяч вывел «Бенфику» в плей-офф Лиги чемпионов.

Отметим, «сливочные» завершали матч вдевятером после удалений форварда Родриго и защитника Рауля Асенсио. Оба игрока получили по две жёлтые карточки.

