Вратарь «Бенфики» Трубин забил гол в ворота мадридского «Реала» на 90+8-й минуте встречи

Украинский вратарь португальской «Бенфики» Анатолий Трубин отличился забитым мячом в компенсированное время второго тайма матча с мадридским «Реалом» в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча завершилась победой португальской команды со счётом 4:2.

В концовке матча лиссабонцы отправились разыгрывать опасный штрафной удар. Подачу со штрафного с правого фланга исполнил форвард «орлов» Фредрик Эурснес, а голкипер Трубин, пришедший на решающий «стандарт», головой послал мяч в дальний угол. Данный мяч вывел «Бенфику» в плей-офф Лиги чемпионов.

Отметим, «сливочные» завершали матч вдевятером после удалений форварда Родриго и защитника Рауля Асенсио. Оба игрока получили по две жёлтые карточки.

Топ-5 легенд футбола: