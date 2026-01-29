Эмоции вратаря «Бенфики» Трубина после гола в ворота «Реала» на 90+8-й минуте матча ЛЧ

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин эмоционально отпраздновал гол в ворота мадридского «Реала» (4:2) в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов.

Фото: UEFA via Getty Images

Трубин забил гол на 90+8-й минуте после стандартного положения. Подачу со штрафного с правого фланга исполнил форвард орлов Фредрик Эурснес, а голкипер Трубин, пришедший на решающий «стандарт», головой послал мяч в дальний угол.

«Реал» набрал 15 очков в восьми матчах общего этапа ЛЧ и не вышел в 1/8 финала турнира. «Бенфика» финишировала в зоне плей-офф с девятью очками.

Напомним, по итогам восьми туров общего этапа определились топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.