Определились все команды, напрямую вышедшие в 1/8 финала Лиги чемпионов — 2025/2026

Завершились все встречи 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. По его итогам определилась восьмёрка сильнейших команд, которая напрямую вышла в 1/8 финала плей-офф главного еврокубкового турнира.

Путёвку в 1/8 финала главного клубного турнира Европы получили «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Спортинг» и «Манчестер Сити».

Все перечисленные команды будут ждать своих соперников по плей-офф, которые будут известны после стыкового раунда. В данной стадии примут участие команды, занявшие по итогам общего этапа ЛЧ места с 9-о по 24-е.

