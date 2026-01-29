Трубин – первый в истории голкипер, который забил «Реалу» в еврокубках

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин стал первым вратарём в истории, которому удалось забить гол «Реалу» в еврокубковых турнирах, сообщает OptaJose на личной странице в социальной X.

Трубин забил гол в ворота мадридского «Реала» (4:2) в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов.

забил гол на 90+8-й минуте после стандартного положения. Подачу со штрафного с правого фланга исполнил форвард орлов Фредрик Эурснес, а голкипер Трубин, пришедший на решающий «стандарт», головой послал мяч в дальний угол.

«Реал» набрал 15 очков в восьми матчах общего этапа ЛЧ и не вышел в 1/8 финала турнира. «Бенфика» финишировала в зоне плей-офф с девятью очками.