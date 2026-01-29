Скидки
Трубин – первый в истории голкипер, который забил «Реалу» в еврокубках

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин стал первым вратарём в истории, которому удалось забить гол «Реалу» в еврокубковых турнирах, сообщает OptaJose на личной странице в социальной X.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30'     1:1 Шельдеруп – 36'     2:1 Павлидис – 45+5'     3:1 Шельдеруп – 54'     3:2 Мбаппе – 58'     4:2 Трубин – 90+8'    
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'

Трубин забил гол в ворота мадридского «Реала» (4:2) в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов.
забил гол на 90+8-й минуте после стандартного положения. Подачу со штрафного с правого фланга исполнил форвард орлов Фредрик Эурснес, а голкипер Трубин, пришедший на решающий «стандарт», головой послал мяч в дальний угол.

«Реал» набрал 15 очков в восьми матчах общего этапа ЛЧ и не вышел в 1/8 финала турнира. «Бенфика» финишировала в зоне плей-офф с девятью очками.

