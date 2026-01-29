Трое россиян сыграют в плей-офф Лиги чемпионов — 2025/2026

Стали известны все участники плей-офф футбольной Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В турнире примут участие трое российских футболистов.

Представлять РФ будут голкиперы Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен») и Никита Хайкин («Будё-Глимт»), а также полузащитник Александр Головин («Монако»). Все трое примут участие в стыковом раунде плей-офф. При этом «Монако» может встретиться с «Ньюкаслом» или «ПСЖ», сами парижане — с «Монако» или «Карабахом», а «Будё-Глимт» попадёт на «Интер» или «Реал» Мадрид.

Отметим, из всех россиян, принимавших участие в общем этапе главного еврокубкового турнира только один не смог со своей командой квалифицироваться в плей-офф. Это защитник Егор Сорокин, выступающий за «Кайрат». Казахстанцы заняли последнее 36-е место в турнирной таблице.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 30 января. Церемония начнется в 14:00 мск. Напомним, стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 17-18 и 24-25 февраля 2026 года.

