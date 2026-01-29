Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трое россиян сыграют в плей-офф Лиги чемпионов — 2025/2026

Трое россиян сыграют в плей-офф Лиги чемпионов — 2025/2026
Комментарии

Стали известны все участники плей-офф футбольной Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В турнире примут участие трое российских футболистов.

Представлять РФ будут голкиперы Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен») и Никита Хайкин («Будё-Глимт»), а также полузащитник Александр Головин («Монако»). Все трое примут участие в стыковом раунде плей-офф. При этом «Монако» может встретиться с «Ньюкаслом» или «ПСЖ», сами парижане — с «Монако» или «Карабахом», а «Будё-Глимт» попадёт на «Интер» или «Реал» Мадрид.

Отметим, из всех россиян, принимавших участие в общем этапе главного еврокубкового турнира только один не смог со своей командой квалифицироваться в плей-офф. Это защитник Егор Сорокин, выступающий за «Кайрат». Казахстанцы заняли последнее 36-е место в турнирной таблице.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 30 января. Церемония начнется в 14:00 мск. Напомним, стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 17-18 и 24-25 февраля 2026 года.

Материалы по теме
Определились все команды, напрямую вышедшие в 1/8 финала Лиги чемпионов — 2025/2026

Самые дорогие российские футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android