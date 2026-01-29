Куртуа поздравил голкипера «Бенфики» Трубина после исторического гола в ворота «Реала»
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поздравил вратаря «Бенфики» (2:4) Анатолия Трубина после гола в ворота мадридского клуба в матче общего этапа Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30' 1:1 Шельдеруп – 36' 2:1 Павлидис – 45+5' 3:1 Шельдеруп – 54' 3:2 Мбаппе – 58' 4:2 Трубин – 90+8'
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'
Трубин забил гол на 90+8-й минуте после стандартного положения. Подачу со штрафного с правого фланга исполнил форвард орлов Фредрик Эурснес, а голкипер Трубин, пришедший на решающий «стандарт», головой послал мяч в дальний угол.
Ранее сообщалось, что Трубин стал первым вратарём в истории, которому удалось забить гол «Реалу» в еврокубковых турнирах.
«Реал» набрал 15 очков в восьми матчах общего этапа ЛЧ и не вышел в 1/8 финала турнира. «Бенфика» финишировала в зоне плей-офф с девятью очками.
