Куртуа поздравил голкипера «Бенфики» Трубина после исторического гола в ворота «Реала»

Куртуа поздравил голкипера «Бенфики» Трубина после исторического гола в ворота «Реала»
Комментарии

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поздравил вратаря «Бенфики» (2:4) Анатолия Трубина после гола в ворота мадридского клуба в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30'     1:1 Шельдеруп – 36'     2:1 Павлидис – 45+5'     3:1 Шельдеруп – 54'     3:2 Мбаппе – 58'     4:2 Трубин – 90+8'    
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'

Трубин забил гол на 90+8-й минуте после стандартного положения. Подачу со штрафного с правого фланга исполнил форвард орлов Фредрик Эурснес, а голкипер Трубин, пришедший на решающий «стандарт», головой послал мяч в дальний угол.

Ранее сообщалось, что Трубин стал первым вратарём в истории, которому удалось забить гол «Реалу» в еврокубковых турнирах.

«Реал» набрал 15 очков в восьми матчах общего этапа ЛЧ и не вышел в 1/8 финала турнира. «Бенфика» финишировала в зоне плей-офф с девятью очками.

