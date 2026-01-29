Куртуа поздравил голкипера «Бенфики» Трубина после исторического гола в ворота «Реала»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поздравил вратаря «Бенфики» (2:4) Анатолия Трубина после гола в ворота мадридского клуба в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Трубин забил гол на 90+8-й минуте после стандартного положения. Подачу со штрафного с правого фланга исполнил форвард орлов Фредрик Эурснес, а голкипер Трубин, пришедший на решающий «стандарт», головой послал мяч в дальний угол.

Ранее сообщалось, что Трубин стал первым вратарём в истории, которому удалось забить гол «Реалу» в еврокубковых турнирах.

«Реал» набрал 15 очков в восьми матчах общего этапа ЛЧ и не вышел в 1/8 финала турнира. «Бенфика» финишировала в зоне плей-офф с девятью очками.