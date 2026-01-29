«Карабах» стал первым за 10 лет клубом из СНГ, вышедшим в плей-офф Лиги чемпионов

«Карабах» в гостях разгромно со счётом 0:6 уступил «Ливерпулю» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. При этом азербайджанский клуб сумел установить достижение, которое не покорялось клубам из СНГ 10 лет в главном еврокубке.

«Карабах» занял 22-е место в турнирной таблице общего этапа и смогли квалифицироваться в плей-офф турнира. Таким образом, азербайджанский клуб стал первым за 10 лет коллективом из СНГ, который вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Последним клубом из СНГ, который выходил в плей-офф ЛЧ, был «Зенит». В 2016 году команда дошла до 1/8 финала соревнования.

Кроме того, команда из Азербайджана впервые в истории сыграет в стыковом раунде за выход в 1/8 финала ЛЧ.

Соперник «Карабаха» станет известен на жеребьёвке. Им станет либо «ПСЖ», либо «Ньюкасл Юнайтед». Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 30 января. Церемония начнется в 14:00 мск. Напомним, стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 17-18 и 24-25 февраля 2026 года.

