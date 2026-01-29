Определись все команды, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны все команды, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов по итогам общего этапа турнира.

Путёвку в 1/8 финала главного клубного турнира Европы получили «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Спортинг» и «Манчестер Сити».

Следом идут «Реал», «Интер», «ПСЖ», «Ньюкасл», «Ювентус», «Атлетико», «Аталанта», «Байер», «Боруссия» Д, «Олимпиакос», «Брюгге», «Галтасарай», «Монако», «Карабах», «Будё-Глимт» и «Бенфика».

Эти команды сыграют в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первые встречи команд состоятся 17 и 18 февраля. Ответные матчи пройдут 24 и 25 февраля 2026 года.