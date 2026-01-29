Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определись все команды, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Определись все команды, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии

Стали известны все команды, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов по итогам общего этапа турнира.

Путёвку в 1/8 финала главного клубного турнира Европы получили «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Спортинг» и «Манчестер Сити».

Следом идут «Реал», «Интер», «ПСЖ», «Ньюкасл», «Ювентус», «Атлетико», «Аталанта», «Байер», «Боруссия» Д, «Олимпиакос», «Брюгге», «Галтасарай», «Монако», «Карабах», «Будё-Глимт» и «Бенфика».

Эти команды сыграют в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первые встречи команд состоятся 17 и 18 февраля. Ответные матчи пройдут 24 и 25 февраля 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
ЭТО ЧУДО МОУРИНЬЮ! Решающий гол за плей-офф ЛЧ «Реалу» забил вратарь на 90+8-й минуте!!!
ЭТО ЧУДО МОУРИНЬЮ! Решающий гол за плей-офф ЛЧ «Реалу» забил вратарь на 90+8-й минуте!!!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android