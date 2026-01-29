Скидки
«ПСЖ» с Сафоновым и «Монако» с Головиным могут встретиться друг с другом в стыке ЛЧ

Французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает голкипер Матвей Сафонов может сыграть в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-20252026 с «Монако», где играет другой российский футболист, атакующий полузащитник сборной страны Александр Головин.

«ПСЖ» занял по итогам общего этапа турнира 11-е место и теперь в стыках может встретиться либо с «Монако», либо с азербайджанским «Карабахом». Монегаски, в свою очередь, расположившиеся на 21-й строчке сводной таблицы, могут попасть или на парижан, или на «Ньюкасл Юнайтед» из АПЛ.

Жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 30 января. Церемония начнется в 14:00 мск. Напомним, стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 17-18 и 24-25 февраля 2026 года.

